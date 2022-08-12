Яна Кошкина опровергла слухи о своей госпитализации: где сейчас находится актриса

Сегодня в СМИ появилась тревожная информация: якобы Яна Кошкина, звезда «Интернов», «Кухни» и «Домашний арест» госпитализирована в тяжелом состоянии. Актрису такая информация сильно удивила, и она решила прояснить ситуацию.





Информация о том, что Яну госпитализировали, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники, а также ряд других изданий.





Сама Кошкина была удивлена, увидев подборку новостей о себе. Чтобы успокоить своих поклонников, она сначала опубликовала сторис в своем Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ), а затем и пост в той же сети. Актриса утверждает, что ей ничего не угрожает (кроме «тяжести от поедания любимых конфет»), а занимается она просмотров фильмов.





Свой пост она сопроводила фотографией, сделанной, очевидно, в домашней обстановке. Видимо, таким образом она хотела показать, что находится не в госпитале, а дома.





Подписчики Яны желают ей как можно быстрее и легче перенести сложный для здоровья период:

«Скорейшего выздоровления вам, Яна... и как можно легче перенести болезнь», «СМИ о вас всегда так желчно пишут будто в от них в день свадьбы сбежали», «Нормально так разлетелась весть о Короне», «Выздоравливай поскорее», «Любой ПИАР это плюс, кроме некролога!»