Экономическая игра нового поколения

Вадим Карасев

Экономические игры бывают разными - и некоторые из них обладают очень скучным сюжетом, но это не о новом симуляторе. Сам этот симулятор привлёк уже множество пользователей. Как играть в него и о чём он вообще? Как стать успешным в этой игре?

Что за игра SimCasino

Жанр этой игры - экономический симулятор. Это значит, что здесь вам придётся строить свой бизнес и зарабатывать деньги - всё как в реальной жизни, только деньги будут виртуальными. Конечно, на первом этапе понадобится купить самый небольшой бизнес и затем его развивать до нужного уровня.

Этот бизнес - игры и реальности. Вы можете основать его в одном из трёх городов - они разного уровня, и потому вы сможете ожидать сюда различных посетителей. Они будут отличаться по статусу - и, конечно, по уровню платёжеспособности. Но что стоит обязательно учесть - посетители будут влиять, в том числе на репутацию вашего заведения. Она улучшается либо ухудшается даже в зависимости от их внешнего вида. Хорошая новость состоит в том, что вы сами можете выбирать, кого пускать, а кого не пускать в заведение.

За более подробной информацией можете зайти на форум про игру - на сайте, посвящённом этому симулятору, есть много дополнительных данных.

Советы по игре

Выбирайте подходящий для себя уровень сложности. Если вы решили играть на пониженном уровне, то это будет очень просто - однако и доход у вас не будет особо выдающимся. Уровень сложности определяется городом, в котором вы решаете открыть заведение.

Если вы выбираете наиболее престижное место для заведение, то ожидайте и высокой сложности. При этом, не забывайте, вам придётся постоянно следить за репутацией места - не пускать сомнительных и подозрительных посетителей, о которых могут узнать другие жители города. Улучшайте обстановку, чтобы к вам приходило больше людей.

Есть возможность подобрать место, где будет располагаться заведение. Лучше, если оно максимально оживлённое - так выше шанс, что его увидят прохожие. Кто-то, конечно, захочет и зайти. Города отличаются, в том числе по количеству конкурентов - постарайтесь, чтобы ни один из них не располагался слишком близко.

В самом начале вы будете получать от системы задания. Они направлены на расширение вашего бизнеса, благоустройство, привлечение новых клиентов. Не пренебрегайте заданиями - от них зависит ваш дальнейший успех, а их количество ограничено. После того как выполните все, можете вести игру так, как считаете нужным - ограничений нет.