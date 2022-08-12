Эксклюзивная для Xbox игра CrossfireX все еще не окупилась

Вадим Карасев





Компания Remedy сегодня опубликовала отчет за второй квартал 2022 года. Из этого отчета стало известно, что за прошедший квартал выручка составила 9,4 млн евро. Основные источники выручки — деньги издательств на разработку Alan Wake 2 и переизданий Max Payne. Операционные убытки были на уровне в 2,4 млн евро.

В том же отчете компания Remedy подчеркивает, что пока не получала деньги за продажи переиздания Alan Wake и игры CrossfireX. Напомним, что для CrossfireX компания Remedy разрабатывала две сюжетные кампании. Сама игра CrossfireX стала эксклюзивом приставок Xbox, на других платформах она не вышла. Отсутствие выплат Remedy за переиздание Alan Wake и игру CrossfireX означает, что проекты пока не принесли издателям тех средств, которые были потрачены на разработку, то есть еще не окупились.

Напомним, сейчас студия Remedy работает над 5 «играми мирового класса».