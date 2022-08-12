Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было по расчету, – полные глупости»
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Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было по расчету, – полные глупости»

Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было по расчету, – полные глупости»

Отношения Эмина Агаларова и дочери президента Азербайджана развивались стремительно. Они расписались через год после знакомства, завели детей, но расстались спустя девять лет брака. Этот период певец вспоминает с теплотой и уверяет, что между ними не было недопониманий.


И Эмин, и Лейла «родились с серебряной ложкой во рту», как принято говорить. У обоих — влиятельные родители, поэтому казалось, что пара сошлась либо по протекции близких, либо ради собственной выгоды. Однако Агаларов категорически опровергает эти слухи.

«У нас были уважительные, искренние отношения. Писали, что у нас все было по расчету — полные глупости. Никто ничего не рассчитывал, мы друг друга полюбили, попытались создать семью, даже на какой-то период создали», — уверяет 42-летний бизнесмен.

Ранее он откровенничал, как был счастлив, узнав о том, что у них с возлюбленной появятся близнецы. «Я очень хотел детей, причем с раннего возраста, лет с 18. И когда узнал, что у меня будет ребенок, более того — не один, а двое, да еще мальчишки, начал прыгать и орать от радости. Клянусь! Врач смеялся надо мной, говорил: «Успокойся». Помню, когда они родились, не мог от своих малышей оторваться, не выпускал из рук люльку», — вспоминал он.

Но эти гармоничные отношения все же завершились в 2015 году. Агаларов лично объявил об этом, подчеркнув, что в разводе не нужно искать скандалов. «Необходимо дать друг другу шанс на личное счастье. Оно может быть для нас обоих только при условии абсолютной свободы. Если у двух людей не сложились личные отношения, глупо имитировать семейную жизнь, легче развестись, сохранить дружбу, воспитывать детей», — говорил Эмин.

Спустя время бывшим супругам удалось стать друзьями. «Хотелось, чтобы наши маленькие дети росли в мире и согласии между родителями, даже если те не вместе. Прошло много лет, возникло теплое чувство настоящей дружбы, мы не просто родители наших детей, я могу с Лейлой посоветоваться, она может мне позвонить, просто поговорить. Мы остались семьей, несмотря на то, что мы не муж и жена», — добавил артист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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