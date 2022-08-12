Эвелине Бледанс помогает вести свадьбы ее 10-летний сын
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Эвелине Бледанс помогает вести свадьбы ее 10-летний сын

Эвелине Бледанс помогает вести свадьбы ее 10-летний сын
Актриса Эвелина Бледанс призналась, что берет с собой на работу 10-летнего сына. Эвелина Бледанс — одна из самых позитивных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Она всегда демонстрирует любовь к жизни и заряжает всех вокруг своей позитивной улыбкой. Исключением не стало и мероприятие, которое прошло 11 августа на Рублевке. В одном из местных ресторанов свой день рождения праздновала певица Анастасия IVKA. Гостями стали друзья и коллеги исполнительницы. Среди приглашенных оказалась и Эвелина Бледанс. Своим появлением в эффектном мини и с необычной прической она сразу же привлекла всеобщее внимание. На праздник Эвелина пришла с подарком и букетом огромных подсолнухов. Отвечая на вопросы журналистов, телеведущая рассказала, что теперь сын помогает ей на работе.  «Завтра мы с Семочкой летим в Ростов, будем есть раков и вести свадьбу. Мы теперь свадьбы ведем вместе с сыном. Он тоже будет выступать», — поделилась Эвелина с Woman.ru.
Правда, когда речь зашла о гонораре — заработает ли что-то мамин помощник, Бледанс с улыбкой ответила: деньги получит она сама, а дальше уже распределит их. В соцсетях Эвелина уже поделилась видео, как они с Семой ожидают свой рейс в Ростов. Знаменитость добавляет: она не хочет, чтобы сын вникал в финансовые вопросы раньше времени. «Конечно, ребенок должен понимать, ощущать, что сколько стоит. Сема часто спрашивает, сколько то стоит, сколько это стоит. Я не считаю, что ему надо в это вникать. Но дети, конечно, должны понимать, сколько родители зарабатывают, сколько они тратят, как распределить бюджет. Потихонечку они должны к этому как-то приучаться», — размышляет Бледанс.
Напомним, что узнав о диагнозе сына, Эвелина не опустили руки, а наоборот начала активно бороться за полноценную жизнь малыша — освещать проблему детей с таким же диагнозом, помогая многим семьям и поддерживая их. Воспитать ребенка с синдромом Дауна не так просто. Эвелина Бледанс знает об этом как никто другой, а потому с особым энтузиазмом помогает другим мамам «солнечных» детей.
«Мамы задают мне вопросы, а моя задача — зарядить их позитивом и уверенностью, что их дети самые лучшие. Я стараюсь убедить их, что не нужно бояться, стесняться и так далее», — рассказывает Бледанс.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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