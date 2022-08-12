JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров

С переходом Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake (PoS) майнерам придется искать альтернативные источники дохода. Об этом говорится в отчете JPMorgan, оказавшимся в распоряжении у CoinDesk.

Аналитики отметили, что добыча эфира на видеокартах пока популярна из-за ее высокой рентабельности. Переключение GPU-майнеров после The Merge на альткоины вроде Ethereum Classic, Ravencoin или Ergo сулит ощутимый доход лишь в краткосрочной перспективе.

Представители JPMorgan уверены, что внезапное появление крупных игроков в экосистемах альтернативных монет чревато резким снижением рентабельности добычи.

Одним из основных бенефициаров апгрейда станут майнеры Ethereum Classic (ETC), для которых окажется доступным «множество устройств для добычи этой криптовалюты».

Эксперты уже отметили признаки переключения мощностей на добычу ETC. Это заметно по росту хешрейта, который наблюдается примерно с середины июля.

Динамика хешрейта Ethereum Classic. Данные: Coin Metrics.

«Некоторые инвесторы также рассматривают Ethereum Classic как средство хеджирования от любых потенциальных проблем у Ethereum во время перехода с PoW на PoS», — говорится в отчете.

Эксперты также допустили плавное рассредоточение мощностей среди различных сетей, где предусмотрена возможность майнинга на видеокартах.

Напомним, разработчики Ethereum успешно перевели тестнет Goerli на Proof-of-Stake, проведя «финальную репетицию» перед активацией The Merge.