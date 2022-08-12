Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
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Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова

Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Тигран Салибеков не прошёл проверку расстоянием от Юлии Белой и она его бросила. В очередной раз Юлия Белая решила устроить проверку для Тиграна Салибекова. Девушка отправилась в отпуск и, велика вероятность, что она больше не вернётся на Дом-2. В данный момент девушка чувствует себя по-настоящему счастливой, просто решая свои вопросы за периметром.

В самом начале у них с Тиграном было всё отлично. Однако спустя время она заявила, что решила бросить Салибекова, так как он целые сутки игнорировал её звонки и сообщения.

В тот день Тигран активно снимал видеоролики и много раз заходил в сеть, однако на сообщения он не отвечал. В результате девушка сделала вывод, что на поляне ему весело и без неё. Спустя время мужчина хотел узнать, как у Юли дела, однако она просто проигнорировала его сообщения.

Белая уверена, что на проекте у Салибекова появилась новая пассия. Поэтому она не желает бороться за мужчину, которому это не нужно. Ранее они уже несколько раз расставались и снова потом сходились и теперь она решила поставить точку в данной истории. Ходят слухи, что он начал флиртовать с Алиной Иордан, совершенно позабыв о своей девушке.

Всё это Юле надоело и она официально покинула Дом-2. Начнёт ли Салибеков встречаться с Иордан?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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