Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на фестивале в Выборге
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Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на фестивале в Выборге

Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на фестивале в Выборге
39-летняя актриса Юлия Снигирь вместе с мужем Евгением Цыгановым посетили фестиваль в Выборге «Окно в Европу». Юлия Снигирь наконец-то вышла в свет после долгого перерыва. Актриса рассказала, что с конца февраля не посещала премьеры и другие мероприятия, предпочитая оставаться дома с сыном Федором, в марте отметившим шестилетие, однако пропустить фестиваль «Окно в Европу», прошедший в Выборге в Ленинградской области, не смогла. Юлия появилась на закрытии киносмотра под руку с мужем Евгением Цыгановым и с удовольствием позировала перед камерами. Для светского раута Снигирь выбрала классический наряд: синий пиджак и такого же цвета блузку в сочетании с красными брюками с завышенной талией и черными туфлями-лодочками, а ее супруг отдал предпочтение стилю casual: джинсам, белой футболке и толстовке.
«Впервые с 24 февраля вышла в люди. «Окно в Европу» как глоток свежего воздуха. Много дебютов на фестивале. Молодое кино как форма борьбы за жизнь и за право говорить»,  — поделилась артистка своими впечатлениями. Но на фестивале Юлия Снигирь не только наслаждалась чужими работами, но и представила свою – фильм Светланы Устиновой «Время года зима», где она сыграла главную роль вместе с Евгенией Добровольской. Картина закрывала мероприятие и удостоилась похвалы от критиков. Главный приз же в категории игровое кино достался ленте «Экспресс» режиссера Руслана Братова, а лучшим неигровым фильмом был назван «Огонь» режиссера Анны Яновской. В жанре мультипликации победила картина «Мой друг тигр».
# Шоу-бизнес Снигирь Юлия
По материалам: z-aya

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