Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕС
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Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕС

Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕСЮрист Айрапетов допустил объективный суд по обжалованию санкций НРДСюжетСанкции против России:

Суд Европейского союза (ЕС) сложно назвать политизированным, считает юрист Артур Айрапетов По его словам, Национальный расчетный депозитарий (НРД), который обжалует введенные против него санкции, может рассчитывать на объективное рассмотрение. Решение структуры Мосбиржи судиться в Европе юрист оценил в разговоре с «Лентой.ру».



Суд в Европе

Суд Европейского союза предполагает обжалование любых решений национальных и европейских органов Европы. По аналогии с российским законодательство объединенной Европы позволяет пересмотреть любое решение национальных и европейских органов в суде Европейского союза, отметил специалист.

«Что касается политизированности этих решений, мне доводилось посещать этот суд и участвовать в качестве слушателя по некоторым кейсам. Могу сказать, что так не заметно, что суд является каким-то политическим, принимает политически мотивированные решения», — оценил объективность выносимых решений юрист.



Особенности иска

Особенности этих исков заключаются в том, что в большинстве случаев истцами выступают лица, которые попали под санкции Европейского союза, рассказал Артур Айрапетов.

«Подобные дела о санкциях обжалуются именно в суде Европейского союза. Насколько мне известно, практически все российские физические лица, которые попали под санкции Европейского союза, обратились в этот суд и пытаются обжаловать каждый свой кейс. Это абсолютно логичное решение — пойти и обжаловать санкции в суде Европейского союза», — заключил юрист.

НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить наложенные на него ограничения.

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — говорится в заявлении Московской биржи.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг, почти полностью принадлежащий Мосбирже. Через него шли расчеты по внешнему долгу России. 3 июня ЕС ввел против него блокирующие санкции, объяснив это его высокой значимостью в российской финансовой системе. НРД назвал это чрезвычайной для него ситуацией.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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