Канадка изобразила суровых псов из мифологии разных стран пушистыми милашками, которых так и хочется затискать
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Канадка изобразила суровых псов из мифологии разных стран пушистыми милашками, которых так и хочется затискать

Канадка изобразила суровых псов из мифологии разных стран пушистыми милашками, которых так и хочется затискать

Всем известна простая истина, что собака — друг человека. И с этим трудно поспорить, ведь пушистые ребята это не только про мягкие щёчки, которые так и хочется потискать, но и про верность и необыкновенную любовь к своему человеку. Лучше простого собакена могут быть только псы из мифологии разных стран, нарисованные талантливой художницей под ником erinyeart. Девушка изображает суровых собакоподобных представителей мифологии чрезмерно милыми, что так и хочется воскликнуть: «Да что же за уруру такое!»

Райдзю, Япония

Цербер, Греция

Шолотль, Ацтекская империя

Вообще, Шолотль — это грозный бог грозы и смерти, изображённый в виде человекоподобного чудища с собачьей головой. Но здесь он очаровашка!

Бул-Гэ, Корея

Сарама, Индия

А вот тут вы можете убедиться в том, кого на самом деле стоит взять себе в попутчики.

Аралез, Армения

Ну до чего же мохнатая плюшечка!

Кадехо, Центральная Америка

Чёрный пёс, Британские острова

Пань-гу, Китай

Фенрир, Скандинавия

Фенрир, кстати, сын того самого скандинавского бога хитрости, обмана и коварства Локи.

Анубис, Египет

А кто из мифологических псов вам кажется самым очаровательным пушистиком?

# Интересное
По материалам: twizz

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