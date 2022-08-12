Канадка изобразила суровых псов из мифологии разных стран пушистыми милашками, которых так и хочется затискать
Всем известна простая истина, что собака — друг человека. И с этим трудно поспорить, ведь пушистые ребята это не только про мягкие щёчки, которые так и хочется потискать, но и про верность и необыкновенную любовь к своему человеку. Лучше простого собакена могут быть только псы из мифологии разных стран, нарисованные талантливой художницей под ником erinyeart. Девушка изображает суровых собакоподобных представителей мифологии чрезмерно милыми, что так и хочется воскликнуть: «Да что же за уруру такое!»
Райдзю, Япония
Цербер, Греция
Шолотль, Ацтекская империя
Вообще, Шолотль — это грозный бог грозы и смерти, изображённый в виде человекоподобного чудища с собачьей головой. Но здесь он очаровашка!
Бул-Гэ, Корея
Сарама, Индия
А вот тут вы можете убедиться в том, кого на самом деле стоит взять себе в попутчики.
Аралез, Армения
Ну до чего же мохнатая плюшечка!
Кадехо, Центральная Америка
Чёрный пёс, Британские острова
Пань-гу, Китай
Фенрир, Скандинавия
Фенрир, кстати, сын того самого скандинавского бога хитрости, обмана и коварства Локи.
Анубис, Египет
А кто из мифологических псов вам кажется самым очаровательным пушистиком?