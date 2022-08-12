Кому помогает мученик Иоанн Воин и с какой молитвой к нему обращаться 12 августа

Русская православная церковь ежегодно 12 августа празднует память мученика Иоанна Воина. Особенно почитают этого святого у восточных славян, считая его сильным заступником. И действительно, его имя «Яхве» переводится, как «Господь сжалился», «милость Господа», или просто «Всевышний».

Недаром на Руси к этом святому воину обращались в самых сложных ситуациях. И хотя сегодня о нем знает далеко не каждый, самое время познакомиться с историей его жизни поближе и узнать, в чем и кому помогает Иоанн.

Кем был мученик Иоанн Воин, память которого почитают 12 августа

Святой Воин Иоанн жил в IV веке и был верным подданным императора Флавия Клавдия Юлиана. Поэтому тот назначил своего лучшего воина предводителем войска, которое должно было преследовать людей, исповедовавших христианскую веру. Но Юлиан не знал, что полководец и сам был христианином. Вместо того, чтобы выполнять приказ, он помогал людям скрыться, отдавал им еду и одежду. Тем же, кто уже попал в темницу, часто удавалось сбежать стараниями их «анонимного ангела-хранителя».





Другие воины, видя деяния полководца, испугались, что их сочтут соучастниками, и донесли императору. Юлиан был настолько зол, что решил не просто казнить военачальника, а мучить его долго, дабы другим было неповадно. Так, Иоанн приготовился к мучительной смерти от голода. Ему оставалось уповать только на Христа, веру которого он исповедовал.

Промыслом Господним Юлиан умирает от ранений в 363 году, а на его место становится христианин, поэтому Иоанна сразу освобождают.

Оставив воинскую должность, отныне он решает жить с нищими и помогать им всем, чем только сможет. До конца своих дней Иоанн творил добро, а после смерти явился благочестивой вдове, повелев идти на кладбище для бедных. Там над одной из могил она увидела сияние. Указав на него, вдова сказала, что здесь покоится Иоанн Воин. Обретенные мощи считаются чудотворными и хранятся в храме апостола Иоанна Богослова в Константинополе.





Кому помогает святой?

Будучи при жизни воином, Иоанн помогает всем служащим и защищающим свое отечество. Матери, жены, все родственники и сами воины могут обращаться к святому с просьбой о заступничестве. Он помогает избежать гибели и увечий, отводит беды и вражеские пули.

К Иоанну Воину могут обращаться и незаслуженно обвиненные, пребывающие в заключении. Сам святой испытал на себе подобную судьбу, потому обязательно поможет выстоять и перенести испытания, выпавшие человеку.

О чем молятся 12 августа мученику Иоанну Воину?





Кроме этого, Иоанну Воину можно молиться о возвращении украденного, восстановлении справедливости. Молитва святому помогает вывести вора на чистую воду, причем об этом сохранилось немало свидетельств.

На Руси люди, нечистые на руку, пытались даже умилостивить Иоанна не обличать их, шли в церковь и заказывали молебен. Святой был строг при жизни, и в Царствие Небесном он продолжает бороться за истину, помогает тем людям, у которых что-то отняли. Порою воры, осознав свою вину, сами сознавались в содеянном и были помилованы.

Можно молиться ему и о защите от врага, недоброжелателя, о тех людях, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах.

Молитва святому







