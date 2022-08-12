Константин Северинов: Новая волна COVID-19 может быть очень серьезной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Константин Северинов: Новая волна COVID-19 может быть очень серьезной

Константин Северинов: Новая волна COVID-19 может быть очень серьезной

Константин Северинов: Новая волна COVID-19 может быть очень серьезной
Кривая заболеваемости новыми штаммами коронавируса вновь идет по нарастающей

Несмотря на сообщение Роспотребнадзора, что «на сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», грядущая волна коронавирусной инфекции может быть очень большой и серьезной. Такое мнение высказал «Парламентской  газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук профессор Константин Северинов.

- Константин Викторович, чего нам ожидать в ближайшее время?

-   В нашей стране новая волна коронавирусной инфекции может оказаться довольно серьезной. Сейчас возникли новые варианты вируса, которые способны преодолевать иммунитет, вызванный существующими прививками или возникший после заболевания ранними формами вируса. Да и количество привитых россиян сильно меньше, чем хотелось бы.  При этом речь идет о первичной вакцинации, так как существенной кампании по ревакцинации, в общем, не было. Эти факторы делают вероятным неблагоприятное развитие ситуации.

Есть и хорошая новость — новая волна заражений не привела к увеличению количества смертей. По официальным данным, в настоящее время в России умирают от коронавирусной инфекции около 50 человек в день, прочем это количество не изменилось с конца мая, несмотря на количество заболевших, которое на 11 августа уже выше 25 тысяч.

- О чем это говорит?

- Очевидно, течение болезни стало мягче и легче переносится людьми, чем заболевания, вызванные предыдущими штаммами COVID-19. В 2020—2021 годах в России было очень большое количество умерших от коронавирусной инфекции. Может быть, те, кто болели тяжелее в силу возраста, хронических заболеваний, генетики, умерли, а оставшиеся переносят болезнь легче. Теперь летальных исходов может стать меньше.

- В первые волны заболеваний часто приходилось слышать, что умирают не от ковида, а от осложнений после него. Насколько это верно?

- Мне кажется, это вопрос терминологии. Но факт состоит в том, что сотни тысяч людей в нашей стране умерли вскоре после того, как были инфицированы коронавирусом. Если бы они не заразились или болезнь протекала легче, то это люди были бы живы. 

- И что нам делать? Как защитить себя от этой напасти, которая терроризирует весь мир уже третий год подряд?

- Сейчас основная проблема в мире — большое число заражений, потому что новые варианты вируса, возникшие в ходе эволюционного процесса, пробивают защиту от прививок и способны заражать ранее болевших людей. Чем больше инфицированных людей, тем больше вероятность, что возникнут новые, еще более «успешные» варианты вируса. Единственный способ взять вирус под контроль — сокращение количества болеющих людей и ограничение скорости передачи вируса между людьми.

- Как это сделать?

- Прежде всего вакцинироваться, другого выхода нет. Причем вакцинация должна проводиться массово. И конечно, соблюдать стандартные меры безопасности, которые понижают ваши индивидуальные риски заразиться самому или заразить другого.

- А насколько вакцины от первоначального штамма COVID-19  будут эффективны сейчас, ведь вирус мутирует, и смогут ли защитить людей от новых штаммов?

- В России сейчас используют те же вакцины, которые были разработаны в конце 2020 года. Причем вакцина с доказанной эффективностью только одна — это «Спутник V».  Для более эффективной защиты от новых штаммов коронавируса нужна ее доработка, но определенный уровень защиты имеющиеся вакцины будут давать и сейчас.

В Центре имени Гамалеи разработан новый  вариант препарата,  специально направленный на борьбу с «омикроном». Пока он  проходит необходимые клинические испытания, и вакцину в промышленных масштабах  не производят. 

- Тогда надо вспомнить о средствах защиты. Возможно ли в стране введение масочного режима?

- Пока официальных сообщений по этому поводу нет. Лучше каждому не забывать о мерах безопасности, то есть носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию по возможности. Конечно, каждый решает для себя сам, потому что речь идет о его жизни.

-  А возвращение локдауна?

- Скорее всего, этого не будет, у нас и так много других забот.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга
Звездопад Персеид: как загадать желание в августе 2022 года, чтобы оно исполнилось
Звездопад Персеид: как загадать желание в августе 2022 года, чтобы
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть страна в Азии
Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть
Питание по дням недели: какая еда вернет силу и энергию организму
Питание по дням недели: какая еда вернет силу и энергию организму
Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в день релиза
Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не высказывался»
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная

Еще по теме

Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Академик РАН сообщил, что пандемия коронавируса может длиться от года до трёх лет