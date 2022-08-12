Константин Северинов: Новая волна COVID-19 может быть очень серьезной

Кривая заболеваемости новыми штаммами коронавируса вновь идет по нарастающей

Несмотря на сообщение Роспотребнадзора, что «на сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», грядущая волна коронавирусной инфекции может быть очень большой и серьезной. Такое мнение высказал «Парламентской газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук профессор Константин Северинов.

- Константин Викторович, чего нам ожидать в ближайшее время?

- В нашей стране новая волна коронавирусной инфекции может оказаться довольно серьезной. Сейчас возникли новые варианты вируса, которые способны преодолевать иммунитет, вызванный существующими прививками или возникший после заболевания ранними формами вируса. Да и количество привитых россиян сильно меньше, чем хотелось бы. При этом речь идет о первичной вакцинации, так как существенной кампании по ревакцинации, в общем, не было. Эти факторы делают вероятным неблагоприятное развитие ситуации.

Есть и хорошая новость — новая волна заражений не привела к увеличению количества смертей. По официальным данным, в настоящее время в России умирают от коронавирусной инфекции около 50 человек в день, прочем это количество не изменилось с конца мая, несмотря на количество заболевших, которое на 11 августа уже выше 25 тысяч.

- О чем это говорит?

- Очевидно, течение болезни стало мягче и легче переносится людьми, чем заболевания, вызванные предыдущими штаммами COVID-19. В 2020—2021 годах в России было очень большое количество умерших от коронавирусной инфекции. Может быть, те, кто болели тяжелее в силу возраста, хронических заболеваний, генетики, умерли, а оставшиеся переносят болезнь легче. Теперь летальных исходов может стать меньше.

- В первые волны заболеваний часто приходилось слышать, что умирают не от ковида, а от осложнений после него. Насколько это верно?

- Мне кажется, это вопрос терминологии. Но факт состоит в том, что сотни тысяч людей в нашей стране умерли вскоре после того, как были инфицированы коронавирусом. Если бы они не заразились или болезнь протекала легче, то это люди были бы живы.

- И что нам делать? Как защитить себя от этой напасти, которая терроризирует весь мир уже третий год подряд?

- Сейчас основная проблема в мире — большое число заражений, потому что новые варианты вируса, возникшие в ходе эволюционного процесса, пробивают защиту от прививок и способны заражать ранее болевших людей. Чем больше инфицированных людей, тем больше вероятность, что возникнут новые, еще более «успешные» варианты вируса. Единственный способ взять вирус под контроль — сокращение количества болеющих людей и ограничение скорости передачи вируса между людьми.

- Как это сделать?

- Прежде всего вакцинироваться, другого выхода нет. Причем вакцинация должна проводиться массово. И конечно, соблюдать стандартные меры безопасности, которые понижают ваши индивидуальные риски заразиться самому или заразить другого.

- А насколько вакцины от первоначального штамма COVID-19 будут эффективны сейчас, ведь вирус мутирует, и смогут ли защитить людей от новых штаммов?

- В России сейчас используют те же вакцины, которые были разработаны в конце 2020 года. Причем вакцина с доказанной эффективностью только одна — это «Спутник V». Для более эффективной защиты от новых штаммов коронавируса нужна ее доработка, но определенный уровень защиты имеющиеся вакцины будут давать и сейчас.

В Центре имени Гамалеи разработан новый вариант препарата, специально направленный на борьбу с «омикроном». Пока он проходит необходимые клинические испытания, и вакцину в промышленных масштабах не производят.

- Тогда надо вспомнить о средствах защиты. Возможно ли в стране введение масочного режима?

- Пока официальных сообщений по этому поводу нет. Лучше каждому не забывать о мерах безопасности, то есть носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию по возможности. Конечно, каждый решает для себя сам, потому что речь идет о его жизни.

- А возвращение локдауна?

- Скорее всего, этого не будет, у нас и так много других забот.