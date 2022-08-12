Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
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Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг

Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не может нарадоваться результатами своей работы. Светская львица, возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов, составленный за июль. Автор рейтинга — компания «Медиалогия». При составлении списка за основу брался индекс цитируемости.
На втором месте — Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор. Следом за ним идёт главный редактор RT Маргарита Симоньян. Среди других известных персон — Владимир Соловьев, занявший шестую строчку, и Алена Жигалова, ведущая популярного шоу «Алена, блин!», — ей досталось 15-е место. Ксения Собчак не замедлила похвастаться результатом на своей страничке в соцсетях. И добавила: видимо, из-за таких рейтингов ее якобы и не любят государственные медиа, сообщает издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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