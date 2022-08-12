Ксения Собчак заступилась за сбежавшего артиста

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от поведения людей. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заступилась за украинского музыканта Макса Барских, который на одном из своих концертов спел композиции на русском языке. «Украинский певец Макс Барских несколько дней назад выложил видео с концерта, на котором он говорит на русском языке. Артисту прислали много негативных комментариев за русский язык. Но самое трэшовое, что эти комментарии написаны на русском», сказала Ксения Собчак.В доказательство своих слов Ксения Собчак опубликовала комментарии подписчиков Макса Барских на русском языке. Она, судя по всему, намекнула, что страничку Барских атаковали русскоговорящие украинцы. Напомним, что Макс Барских уже не раз негативно высказывался о России. Он даже запретил крутить свои композиции в нашей стране.