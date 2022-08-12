Лиза Арзамасова показала трогательный семейный кадр

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала нежное семейное фото с Авербухом и их сыном Левой из Сочи. Звездная семейная пара Лиза Арзамасова и Илья Авербух лето этого года провела в Сочи вместе с маленьким сыном Левой. Илья Авербух был здесь на гастролях с ледовым шоу, а жена и наследник сопровождали его. В телеграм-канале Лиза Арзамасова рассказала, что больше всех отдыхать на Красной Поляне понравилось маленькому Леве. Публикацию Лиза Арзамасова сопроводила снимком своего семейства. В кадре предстали все трое. Илья Авербух нежно прижимал к себе Левушку и в это же время играл с ним. Счастливый малыш заливисто хохотал. А Лиза Арзамасова прильнула к плечу мужа.«Ну а кому было веселее и интереснее всех на Красной Поляне из нашей семьи? Ну конечно, Лёвушке! 😉 Столько у него было открытий и новых занятий! А сколько ещё впереди! Замечательное место для семейного отдыха! Уютно, вкусно, активно, безопасно, аккуратно, радостно, насыщенно событиями и встречами! 🙌💖🕊»— поделилась Лиза Арзамасова. Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа 2021 года. Через пару дней малышу исполнится ровно год. Ко дню рождения сына пара вернулась из Сочи в Москву.