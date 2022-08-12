Любовь Успенская решила судиться со звездным адвокатом
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Любовь Успенская решила судиться со звездным адвокатом

Любовь Успенская решила судиться со звездным адвокатом
68-летняя певица Любовь Успенская не смогла сдержать ярости. Артистка решила поквитаться с юристом Александром Добровинским, который спровоцировал скандал вокруг ее персоны своими заявлениями. Певицу возмутили до глубины души слова адвоката о том, что она якобы покинула Россию и улетела жить в США, хотя на самом деле артистка даже не выезжала за пределы Московской области. Теперь «королева шансона» намерена судиться с Добровинским за клевету. «Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает. Он просто хочет попиариться на мне.  Пусть зарабатывает деньги на свой черный день», — негодует звезда эстрады.
Однако пока юрист, по его словам, никаких исков от Успенской не получал и угроз в свой адрес не боится, потому что не считает себя виноватым. «Не знаю, какую именно клевету она имела в виду? Что она гражданка Америки? Так она гражданка Америки, почему это клевета? Это правда», — парировал юрист в беседе с порталом «Звездач».  Напомним, противостояние между Успенской и Добровинским началось из-за инцидента с соседской собакой, покусавшей «королеву шансона», когда она прогуливалась по поселку вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и своим питомцем. Тогда животное внезапно выбежало на дорогу с чужого участка и набросилось на певицу. Артистка была возмущена случившимся и обратилась с претензиями к хозяевам, но те вместо извинений выдвинули в адрес звезды эстрады собственные обвинения и даже пригрозили ей уголовным разбирательством, утверждая, что она нанесла их детям психологическую травму, избив укусившую ее собаку, а их интересы взялся представлять Добровинский.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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