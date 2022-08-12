Мария Голубкина сменила имидж, но осталась недовольна
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Мария Голубкина сменила имидж, но осталась недовольна

Мария Голубкина сменила имидж, но осталась недовольна
Актриса Мария Голубкина решила сменить прическу и показала, как ее подстриг стилист. Мария Голубкина, как оказалось, была в последнее время сильно недовольна своим внешним видом. Если окружающих смущал набранный лишний вес актрисы, то она сама переживала по другой причине. Выяснилось, что актриса столкнулась с внезапным выпадением волос. Поредевшую шевелюру Голубкина пыталась прятать, собирая остатки локонов в самую незатейливую прическу. Но это не было решением возникшей проблемы. Мария сходила в салон красоты, где ей с учетом нынешних обстоятельств подобрали новый образ.
«Надоел этот крысиный хвост. Облезла, теперь так»,— объяснила Мария. Фанатам, кстати, обновленный имидж Голубкиной очень понравился. Многие считают, что в таком виде актриса стала выглядеть моложе. «Маша вам очень идет»; «Вы очень хорошо выглядите с этой стрижкой»; «Шикарно»; «Очень красиво!»; «Короткие стрижки очень молодят», — цитирует комментаторов ЭГ. Правда, долго Мария не проходила с распущенными волосами. Уже скоро модная прическа начала её раздражать. Она вышла на улица, ветер начал трепать короткие волосы, и актрисе приходилось постоянно убирать их с лица. В результате Голубкина достала из сумки резинку и собрала волосы в хвост. Напомним, что накануне мать актрисы Лариса Голубкина вышла на связь с журналистами и объяснила своё исчезновение. Оказалось, что 82-летняя артистка поставила карьеру на паузу из-за лечения. Она пожаловалась на плохое самочувствие и проблемы с ногами. Сейчас она проходит реабилитацию в одном из домов отдыха.
# Шоу-бизнес Голубкина Мария
По материалам: z-aya

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