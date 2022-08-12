Минтранс решит, какие затонувшие корабли нужно поднять со дна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минтранс решит, какие затонувшие корабли нужно поднять со дна

Минтранс решит, какие затонувшие корабли нужно поднять со дна

Кабмин утвердил правила разработки перечня затонувшего имущества, которое необходимо удалять со дна морей. Такое постановление правительства от 2 августа 2022 года № 1373 вступает в силу 12 августа.

Документ подготовлен во исполнение закона, вступившего в силу 1 марта и установившего дополнительные механизмы для подъема кораблей, затонувших в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации или в акватории Северного морского пути. Этим законом ввели запрет на затопление кораблей. Раньше прямого запрета в законодательстве не было. В итоге только в акватории Дальневосточного федерального округа затонули более 600 брошенных судов, и у 149 из них есть хозяева, ранее сообщили в кабмине.

Закон обязал собственников поднять со дна и ликвидировать затонувшие корабли за свой счет. Если же флот бесхозный, его поднимет администрация морского порта или региональные органы исполнительной власти.


Согласно закону, кабмин должен разработать правила составления и утверждения перечня судов, поднимать которые со дна обязательно. Постановление, вступающее в силу 12 августа, утверждает эти правила. В перечень включат затонувшие или севшие на мель суда, или их части, а также имущество, которое было на борту. Начать его удаление следует в течение трех-шести месяцев со дня издания соответствующего распоряжения капитаном морского порта, если  затонувшее имущество загрязняет морскую среду, создает угрозу мореплаванию, затрудняет работу навигационного оборудования, препятствует рыболовству и строительству гидротехнических сооружений.


В перечне укажут местоположение и название затонувшего судна, его размеры и другие характеристики, глубину, на которой оно находится, сообщат о его собственнике, а также о наличии нефтепродуктов на борту. При этом укажут примерный срок подъема корабля со дна и его утилизации. Согласованный перечень затонувших судов, которые нужно поднять, утвердит Министерство транспорта и разместит на своем сайте.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в день релиза
Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Когда в четверг ты еще на работе, но мысленно отплясываешь в пятницу
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не высказывался»
Захар Прилепин: «Федор Бондарчук других позиций. Во-первых, он не
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Стало известно о смерти двух детей при лечении препаратом Золгенсма
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на
Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5 млрд
Виталик Бутерин раскритиковал намерение MakerDAO продать USDC на $3,5
Татьяна Тарасова считает Зеленского клоуном
Татьяна Тарасова считает Зеленского клоуном
Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Влад Соколовский признался, что не может больше изменять
Влад Соколовский признался, что не может больше изменять
Дана Борисова обвинила мужа Азизы в мошенничестве
Дана Борисова обвинила мужа Азизы в мошенничестве

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять

Еще по теме

Установлены правила навигационного обеспечения в акватории Северного морского пути
Минобороны РФ проведет шестую экспедицию по поиску затонувших военных кораблей СССР
Корабли Северного флота в 2018 году продолжат укреплять позиции в стратегически важных районах Мирового океана
Корабли Северного флота в 2018 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана