Минтранс решит, какие затонувшие корабли нужно поднять со дна

Кабмин утвердил правила разработки перечня затонувшего имущества, которое необходимо удалять со дна морей. Такое постановление правительства от 2 августа 2022 года № 1373 вступает в силу 12 августа.

Документ подготовлен во исполнение закона, вступившего в силу 1 марта и установившего дополнительные механизмы для подъема кораблей, затонувших в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации или в акватории Северного морского пути. Этим законом ввели запрет на затопление кораблей. Раньше прямого запрета в законодательстве не было. В итоге только в акватории Дальневосточного федерального округа затонули более 600 брошенных судов, и у 149 из них есть хозяева, ранее сообщили в кабмине.

Закон обязал собственников поднять со дна и ликвидировать затонувшие корабли за свой счет. Если же флот бесхозный, его поднимет администрация морского порта или региональные органы исполнительной власти.





Согласно закону, кабмин должен разработать правила составления и утверждения перечня судов, поднимать которые со дна обязательно. Постановление, вступающее в силу 12 августа, утверждает эти правила. В перечень включат затонувшие или севшие на мель суда, или их части, а также имущество, которое было на борту. Начать его удаление следует в течение трех-шести месяцев со дня издания соответствующего распоряжения капитаном морского порта, если затонувшее имущество загрязняет морскую среду, создает угрозу мореплаванию, затрудняет работу навигационного оборудования, препятствует рыболовству и строительству гидротехнических сооружений.





В перечне укажут местоположение и название затонувшего судна, его размеры и другие характеристики, глубину, на которой оно находится, сообщат о его собственнике, а также о наличии нефтепродуктов на борту. При этом укажут примерный срок подъема корабля со дна и его утилизации. Согласованный перечень затонувших судов, которые нужно поднять, утвердит Министерство транспорта и разместит на своем сайте.