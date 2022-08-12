Мэры Берлина и Киева проверили «подлинность» друг друга

Вадим Карасев

Мэры Берлина и Киева после розыгрыша убедились в «подлинности» друг друга перед разговором

Мэр Берлина Франциска Гиффай и мэр Киева Виталий Кличко после розыгрыша российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) перед разговором проверили «подлинность» друг друга. Ролик, в котором градоначальники убедились, что они настоящие, Гиффай опубликовала на своей странице в Twitter.

Перед тем как перейти к рабочим переговорам по видеосвязи, политики убедились в том, что каждый из них действительно является тем, кем представляется. «Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?» — с улыбкой на лице спросила Гиффай.

Кличко утвердительно ответил на этот вопрос, а также задал встречный. «Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?» — спросил он. «Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина», — подтвердила Гиффай.

Как следует из поста Гиффай, в ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине и в Киеве, энергоснабжение, украинских беженцев в Германии, помощь Берлина и другие темы.

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, в котором они от лица Кличко пообщались с бургомистра Берлина, в четверг, 11 августа. В ходе разговора они попросили помощи с организацией красочного гей-парада в Киеве. Гиффай рассказала, что у Берлина большой опыт в проведении ЛГБТ-фестивалей, и пообещала помочь в этом вопросе киевским властям.