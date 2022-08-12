На офис ФБР напал сторонник Трампа

Вадим Карасев

CNN: напавший на офис ФБР вооруженный мужчина якобы хотел отомстить за обыск в доме Трампа

Вооруженный мужчина, который накануне напал на офис ФБР в городе Цинциннати, штат Огайо, мог быть сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, и поэтому хотел отомстить властям за обыск в доме Трампа. Об этом сообщает CNN.

Мужчина погиб в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Одной из последних записей 42-летнего Рики Шиффера, который работал электриком в городе Колумбус, стала публикация с призывами «начать войну против правительства».

«Будьте готовы убивать врага, а не совершать массовые расстрелы там, где ходят левые <...>. Убивайте ФБР на месте и будьте готовы уничтожать других активных врагов народа и тех, кто пытается помешать вам это сделать», — говорится в его публикации.

9 августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида). В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. По словам политика, он связан с возможным участием Трампа в выборах 2024 года.

По информации Washington Post, сотрудники ФБР в поместье Трампа среди прочего искали секретные документы, связанные с ядерным оружием. Как сообщают эксперты, их утечка может нанести серьезный ущерб безопасности США.