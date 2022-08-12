На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу

Вадим Карасев

В шоу «Фантастика» заявили, что Билан ушел из проекта, так как жюри будет меняться

Певцы Дмитрий Маликов и Дима Билан ушли из нового шоу «Фантастика» на Первом канале, так формат проекта не предусматривает наличие постоянных членов жюри. Причину, по которой артисты покинули шоу, его организаторы назвали в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Один из участников проекта объяснил, что в шоу «Фантастика» будет ротируемое жюри. Это означает, что члены оценивающей коллегии будут меняться. Такой формат подразумевает, что в программе не будет постоянного жюри.

Об уходе Билана и Маликова из шоу «Фантастика» ранее заявил Telegram-канал «Продюсер от бг». По данным канала, вместо этих артистов в жюри должны были войти актер Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.

О выходе шоу «Фантастика» стало известно в июле. Подробности о новой программе раскрыл генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, премьера проекта запланирована на сентябрь. В передаче будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей, в том числе звезд. Ведущим нового шоу станет популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин.