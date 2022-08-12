На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
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На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу

На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоуВ шоу «Фантастика» заявили, что Билан ушел из проекта, так как жюри будет меняться

Певцы Дмитрий Маликов и Дима Билан ушли из нового шоу «Фантастика» на Первом канале, так формат проекта не предусматривает наличие постоянных членов жюри. Причину, по которой артисты покинули шоу, его организаторы назвали в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Один из участников проекта объяснил, что в шоу «Фантастика» будет ротируемое жюри. Это означает, что члены оценивающей коллегии будут меняться. Такой формат подразумевает, что в программе не будет постоянного жюри.

Об уходе Билана и Маликова из шоу «Фантастика» ранее заявил Telegram-канал «Продюсер от бг». По данным канала, вместо этих артистов в жюри должны были войти актер Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.

О выходе шоу «Фантастика» стало известно в июле. Подробности о новой программе раскрыл генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, премьера проекта запланирована на сентябрь. В передаче будут соревноваться 12 виртуальных двойников реальных людей, в том числе звезд. Ведущим нового шоу станет популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин.

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По материалам: lenta.ru

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