На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа
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На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа

На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа

Особый противопожарный режим продлили до 31 августа на севере Иркутской области. Его установили в Бодайбо и районе, Усть-Илимске и Братске, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Там сохраняется повышенная пожарная опасность. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики. С третьего класса пожарной опасности и выше, посещение леса запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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По материалам: irk

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