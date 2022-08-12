На севере Иркутской области продлили противопожарный режим до 31 августа

Особый противопожарный режим продлили до 31 августа на севере Иркутской области. Его установили в Бодайбо и районе, Усть-Илимске и Братске, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Там сохраняется повышенная пожарная опасность. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики. С третьего класса пожарной опасности и выше, посещение леса запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.