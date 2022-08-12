На Западе сменили риторику в отношении Зеленского
Отношение западного истеблишмента к президенту Украины Владимиру Зеленскому заметно изменилось относительно февраля-марта: его перестали превозносить. Об этом в материале для американского журнала Newsweek пишет обозреватель Стив Кортес.
Как утверждает журналист, в первые месяцы конфликта на Украине западные СМИ, поддерживаемые знаменитостями, всячески "льстили" Зеленскому и выражали всецелую информационную поддержку Киеву. Некоторое время спустя риторика стала стремительно меняться: даже те американцы, что встали на сторону Украины в её противостоянии с Россией, начали понимать реальное положение дел, а именно коррумпированность местного правительства и тот факт, что десятки миллиардов долларов, направляемые Киеву, американские власти фактически берут из кошельков налогоплательщиков при большом количестве нерешенных внутренних проблем.
Как утверждает журналист, ещё одним фактором, повлиявшим на изменение отношения к Зеленскому, стало его "заигрывание с Китаем". Так, 3 августа текущего года украинский президент обратился к коллеге Си Цзиньпину, предложив "единым фронтом" выступить против Москвы. В условиях текущей конфронтации Вашингтона и Пекина попытки Украины найти нового спонсора раздражают как Белый дом, так и простых американцев, видящих Китай главным геополитическим соперником США.
С середины лета аналитики прогнозируют, что Запад свернет военную помощь Украине, если ВСУ так и не переломят ситуацию на фронте до осени. Лидеры США и стран Евросоюза медленно, но верно приходят к мнению о нецелесообразности поддержки официального Киева.