На Западе сменили риторику в отношении Зеленского
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На Западе сменили риторику в отношении Зеленского

На Западе сменили риторику в отношении Зеленского

Отношение западного истеблишмента к президенту Украины Владимиру Зеленскому заметно изменилось относительно февраля-марта: его перестали превозносить. Об этом в материале для американского журнала Newsweek пишет обозреватель Стив Кортес.

Как утверждает журналист, в первые месяцы конфликта на Украине западные СМИ, поддерживаемые знаменитостями, всячески "льстили" Зеленскому и выражали всецелую информационную поддержку Киеву. Некоторое время спустя риторика стала стремительно меняться: даже те американцы, что встали на сторону Украины в её противостоянии с Россией, начали понимать реальное положение дел, а именно коррумпированность местного правительства и тот факт, что десятки миллиардов долларов, направляемые Киеву, американские власти фактически берут из кошельков налогоплательщиков при большом количестве нерешенных внутренних проблем.


"Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу. В течение нескольких месяцев украинский президент пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики, которая состояла из знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых помощников в Америке", – пишет Кортес.

Как утверждает журналист, ещё одним фактором, повлиявшим на изменение отношения к Зеленскому, стало его "заигрывание с Китаем". Так, 3 августа текущего года украинский президент обратился к коллеге Си Цзиньпину, предложив "единым фронтом" выступить против Москвы. В условиях текущей конфронтации Вашингтона и Пекина попытки Украины найти нового спонсора раздражают как Белый дом, так и простых американцев, видящих Китай главным геополитическим соперником США.

С середины лета аналитики прогнозируют, что Запад свернет военную помощь Украине, если ВСУ так и не переломят ситуацию на фронте до осени. Лидеры США и стран Евросоюза медленно, но верно приходят к мнению о нецелесообразности поддержки официального Киева.

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По материалам: uposters.ru

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