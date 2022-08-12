«Нафтогаз» подтвердил возобновление прокачки нефти по «Дружбе»

Вадим Карасев

«Нафтогаз» заявил о возобновлении прокачки нефти в Словакию и Венгрию по «Дружбе»

«Нафтогаз Украины» заявил, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РБК.

«10 августа 2022 года АО «Укртранснафта» получило платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода», — говорится в заявлении на сайте «Нафтогаза».

При этом уточняется, что компания не располагает информацией об оплате транзита от Чехии.

Ранее о возобновлении прокачки нефти из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины заявила российская компания «Транснефть».

«Укртранснафта» 4 августа прекратила прокачку нетфи через украинскую территорию, поскольку «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций Евросоюза. Тогда Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины.

По южной ветке нефтепровода «Дружба» в ЕС поступает около десяти процентов нефти, покупаемой у Москвы. После вступления в силу нефтяного эмбарго это будет единственный путь поставок российского сырья в Европейский союз.