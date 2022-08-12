Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN TEAM
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Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN TEAM

Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN TEAM

Луганск стал вторым после Донецка городом, в котором Народный фронт организовал вручение общественной премии PUTIN TEAM, сообщает пресс-служба ОНФ.

Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Луганской народной республики получили 22 человека.


"Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие. Бесконечная благодарность всем вам. Ваш труд сейчас превращается в ежедневный гражданский подвиг. Это говорит о безмерной стойкости людей, нам многому у вас можно поучиться", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Свое восхищение участникам церемонии, первым лауреатам PUTIN TEAM выразила и военкор Первого канала, постоянный куратор сборов проекта "Всё для Победы!" Ирина Куксенкова.

"В детстве я приезжала в Луганск на соревнования, и здесь всегда были розы. Потом я приехала в 2014 году, когда началась война и украинская авиация бомбила центр города – и здесь все равно цвели розы. И сейчас мы приехали, и опять розы цветут. Это значит, что люди, которые занимаются этим, выкладываются в любой ситуации, чтобы в ЛНР жилось комфортно. Мы снимали с коллегами сотни сюжетов о том, как после хаотичных артобстрелов повреждается структура жизнедеятельности города. И выезжают ремонтные бригады восстанавливать водопровод, газ, электричество. И люди продолжают жить. Для этого нужно огромное внутреннее мужество", - сказала Куксенкова.

Частью команды президента в этот день стали сотрудники коммунальных предприятий, аварийно-спасательных служб, озеленители, слесари, водители троллейбусов и автобусов.

"Мы стремимся, чтобы люди были обеспечены отоплением, водой своевременно, как можно быстрее выполнить сварочные работы. Про обстрелы с 14 года и не задумываемся: дали задачу – мы выполнили, даже не просто вовремя, а как можно быстрее", – рассказал один из номинантов, электрогазосварщик "Центрожилкома" Александр Дреев.

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По материалам: uposters.ru

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