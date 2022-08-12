Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год
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Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год

Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год


Ходило много слухов, что игра Hogwarts Legacy может не выйти в 2022 году, несмотря на планы разработчиков и издателя выпустить проект в праздничный сезон этого года. Слухи подтвердились, разработчики сообщили, что в 2022 году ждать проект по вселенной Гарри Поттера не стоит.

Создатели Hogwarts Legacy объявили, что игра выходит 10 февраля 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Дату релиза проекта для Nintendo Switch обещают объявить чуть позже. Разработчики отмечают, что им нужно «немного больше времени, чтобы предоставить наилучшие впечатления от игры».

Ранее стало известно о том, что игроков ждет в расширенных изданиях Hogwarts Legacy.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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