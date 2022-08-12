Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет
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Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет

Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 летДэвид Боуи возглавил список самых влиятельных британских артистов за последние 50 лет

Дэвид Боуи возглавил список самых влиятельных британских артистов за последние 50 лет по версии Sky Art. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В рейтинг вошли знаменитости из разных индустрий: изобразительное искусство, литература, музыка, мода, комедия, кино и телевидение.

Команду судей из 15 человек возглавил диджей Лорен Лаверн, который заявил, что британский рок-музыкант Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, удостоен первого места за способность выходить за рамки музыки, кино и моды.

В десятку самых влиятельных британских артистов также вошли драматург Кэрил Черчилль, режиссер Стив МакКуин, снявший продолжение сериала «Доктор Кто» продюсер Расселл Т. Дэвис, модельер Вивьен Вествуд, танцор Майкл Кларк, рэпер Stormzy, актриса Микаэла Коэл и писательницы Анджела Картер и Мюриэль Спар.

Всего в рейтинг вошли 50 человек, в числе которых также были исполнитель Элтон Джон, группа Spice Girls, художник Бэнкси и дизайнер Александр МакКуин.

В конце июля китайский актер и певец Сяо Чжань был назван самым красивым мужчиной в мире. Тогда же самой красивой женщиной в мире признали южнокорейскую певицу, актрису и модель Ким Джису.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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