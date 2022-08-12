Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть страна в Азии
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Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть страна в Азии

Названа способная отказаться ограничивать цены на российскую нефть страна в АзииSCMP: Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефтьСюжетСанкции против России:

Соединенные Штаты для поддержки ограничения цен на российскую нефть будут обращаться к ключевым стратегическим азиатским партнерам, таким как Япония и Индия. Индонезия вряд ли согласится и останется в стороне в этом вопросе. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Как отмечается, министр финансов США Джаннет Йеллен предложила Джакарте поддержать схему, разработанную G7 («Большой семеркой»). Она провела переговоры с рядом индонезийских чиновников. Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни заявила о важности рассмотреть последствия подобного шага, поскольку он «сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».

«Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти», — подчеркнул исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира. По мнению эксперта, Индонезия придерживается собственной внешней политики и, дождавшись решения Китай и Индии, все же способна не занимать сторону ни Запада, ни России. При этом Юдхистира назвал объем импортируемой Джакартой российской нефти «незначительным».

«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — отметил он.

11 августа страны «Большой семерки» обратились к Индонезии с призывом поддержать инициативу по ограничению предельной цены российской нефти. Вашингтон презентует этот план как способ «отобрать деньги у России и передать их развивающимся странам».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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