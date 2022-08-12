Названы семь британских городов-претендентов на проведение «Евровидения»
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Названы семь британских городов-претендентов на проведение «Евровидения»

Названы семь британских городов-претендентов на проведение «Евровидения»Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер поборются за право проведения «Евровидения»

Семь британских городов попали в шорт-лист претендентов на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает ТАСС.

В числе городов-претендентов, которые поборются за право проведения конкурса эстрадной песни, были названы Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

«Поздравляем Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Разнообразие заявок, поступавших из всех уголков Соединенного Королевства, было поразительным. Мы стремимся сделать предстоящий конкурс поистине уникальным и способным как воздать должное прекрасной стране Украине, так и достойно представить музыкальные и творческие таланты Великобритании во всем их разнообразии», — заявила представительница вещательной корпорации BBC Кейт Филлипс. Уточняется, что компании предстоит выбрать город-победитель вместе с Европейским вещательным союзом.

О готовности принять конкурс заявили 20 городов Великобритании, из которых были отобраны семь, имеющих наибольший опыт в организации мероприятий подобного масштаба. Ожидается, что победитель будет объявлен осенью. Им станет город, набравший наибольшее количество баллов по ряду показателей. Так, в прошлом году главным требованием было предоставление площадки, вмещающей не менее 10 тысяч зрителей и расположенной недалеко от аэропорта и отеля для гостей.

«Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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