Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС

Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС

Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭСНебензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаки на объект, катастрофа «может произойти в любой момент». Он заявил, что в этом случае под угрозой радиоактивного заражения по оптимистичным прогнозам окажется не только Украина, но и территории и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавия, Болгария и Румыния.



Обстрелы Запорожской АЭС

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС.

В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

Позже глава областной администрации Евгений Балицкий завяил, что описал состояние ЗАЭС после обстрела Вооруженных сил Украины. Он сообщил, что два реактора работают не на полную мощность, они контролируются российскими структурами совместно с работниками ЗАЭС, многие из которых выходят на работу.

По его словам, электроэнергия ежедневно поставляется Украине на сумму в один миллион долларов. Он добавил, что в регионе ждут приезда МАГАТЭ и представителей ООН для наблюдения за ситуацией.

11 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки ВСУ на город, где расположена ЗАЭС. «Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — отметил он.

Позже Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции второй раз за день, огонь вели с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Рогов отметил, что пострадавших нет. По его словам, сотрудникам станции не удалось провести «пересменку» из-за обстрелов.



Реакция России

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий считает, что Украина обстреливает ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие от Запада.

По его словам, Киев обвиняет российских военных в том, что они якобы обстреливают сами себя и Запорожскую АЭС, которую давно контролируют.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал обстрелы Украиной Запорожской АЭС опасной деятельностью, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу.

По его словам, российская сторона надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся.



Действия ООН

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, рассказал источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение заседания. Политик считает, что тема должна обсуждаться в Совбезе ООН. «Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — отметил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предложил установить вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить все военные действия в окрестностях атомной электростанции.

По его словам, ООН против использования АЭС в качестве объекта какой-либо войсковой операции и выступает за скорейшее соглашение о демилитаризации вокруг электростанции.

Вишневецкий добавил, что Москва ожидает от Гутерриша действий в поддержку визита представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Представитель МИД считает, что на данный момент очень многое зависит от секретариата ООН и генерального секретаря.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кому помогает мученик Иоанн Воин и с какой молитвой к нему обращаться 12 августа
Кому помогает мученик Иоанн Воин и с какой молитвой к нему обращаться
Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Успенский пост в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN TEAM
Народный фронт наградил лучших профессионалов Луганска премией PUTIN
В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь
В Иркутске собачьему приюту «Ной-Поводог» требуется помощь
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
Ксения Собчак, благодаря своему языку, возглавила рейтинг
Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике
Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом
Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на фестивале в Выборге
Юлия Снигирь после долгого перерыва появилась с Цыгановым на
Сергей Полунин показал еще одну татуировку с изображением Владимира Путина
Сергей Полунин показал еще одну татуировку с изображением Владимира

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины

Еще по теме

Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
В России предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
В России назвали цель Киева при обстреле Запорожской АЭС
Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР