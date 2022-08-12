Никита Михалков рассказал о сбежавших звездах

Режиссер Никита Михалков считает, что знаменитости сами не понимают ,что творят. Актер в «Телеграме» заявил, что огромное количество медийных личностей покинули Россию, а сегодня большая часть из них активно проталкивает антироссийские настроения, во весь голос кричит о репрессиях и о потери страны. «Сами лидеры заявляют о тяжелейших репрессиях и слежке за ними. Но если проследить за их действиями и действиями властей по отношению к остальной оппозиции, становится ясно, что поначалу сами лидеры начинают проталкивать в массы авантюристские, раскачивающие идеи, провоцируют на реакцию, а затем используют эту реакцию как оружие», сказал Никита Михалков. По словам Михалкова, все происходит по одному лекалу. Сбежавшие удивляются вниманию властей к их персоне либо выдумывают и раздувают это самое внимание.«Очевидно, кто-то из медийных не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале», — подытожил режиссер. Ранее на одном из своих выступлений Максим Галкин заявил, что за ним следят из России. «Я начал изучать латышский язык, потому что русские теперь внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — говорил, в частности, Галкин.