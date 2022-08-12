Ольга Бузова без вести пропала в горах

Ведущая и певица Ольга Бузова может кануть в лету. Артистка приучила фанатов, что она нон-стоп докладывает им о событиях своей жизни. Она снимает буквально каждый свой шаг, рассказывая и показывая, что она делает в течение дня. Внезапно блог ведущей перестал обновляться. Произошло это после того, как Ольга показала фанатам кадры поездки на вертолете. Уже сутки Бузова не даёт о себе знать и это спровоцировало волну слухов о том, что с ней могло что-то случиться. Директор Ольги не смог объяснить, куда пропала его звездная подопечная. По словам Антона Богославского, он последний раз разговаривал с Бузовой накануне. После этого она пропала и связь с ней была потеряна. Окружение ведущей находится в растерянности, все ждут от неё хоть каких-то новостей.«Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали», — рассказал Богославский. Насколько известно, Ольга собиралась провести экстремальный отпуск в Сочи. «Отправлюсь в поход в горы туда, куда ещё не ступала нога человека! Неизведанные тропы и новые маршруты», — писала Бузова перед пропажей. Не исключено, что она просто оказалась в зоне, где не работает мобильная связь. Любопытно, что Ольга не стала показывать, с кем она собиралась провести каникулы. Кто знает, может, слухи о её романе с женатым Павлом Буниным правдивы и она просто боится, что в кадр объектива могут попасть детали, которые выдадут её интрижку, пишет Teleprogramma.pro.