Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка онлайн-видеосервисов
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Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка онлайн-видеосервисов

Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка онлайн-видеосервисов«ТМТ Консалтинг»: отсутствие новинок в кинотеатрах сохранило рост онлайн-видеосервисов

Отсутствие новинок в кинотеатрах, развитие цифровых экосистем и партнерских отношений с операторами связи и сервисными компаниями помогло сохранить рост рынка онлайн-видеосервисов в России в первом полугодии. Об этом говорится в отчете аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».

Рынок смог сохранить рост на уровне 46 процентов для видеосервисов операторов и на 29 процентов для остальных видеосервисов. Большинство онлайн-кинотеатров отметили рост потребления на одного пользователя как в количестве, так и во времени просмотров — в среднем по рынку время просмотров выросло по сравнению со вторым полугодием 2021 года на 25 процентов.

Негативное влияние на рынок оказали снижение числа зарубежных новинок в кино и на ТВ, переток пользователей на пиратские видеосервисы на фоне ухода западных игроков.

По данным аналитиков «ТМТ Консалтинг», более высокую динамику показали видео-сервисы телеком-операторов: объем доходов, полученных от предоставления доступа к видео-контенту в первом полугодии, вырос на 46 процентов до 7 миллиардов рублей. Лидером по динамике стал KION, входящий в МТС, его выручка выросла на 123 процента. Важным преимуществом Kion, как отмечают аналитики, является производство собственного контента линейки KION Originals. Среди остальных видео-сервисов рост составил 29 процентов и достиг 25,6 миллиарда рублей. Тут лидирует Кинопоиск, входящий в Яндекс, чья выручка удвоилась в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он сдвинул с первой позиции ivi.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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