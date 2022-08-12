Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
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Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении

Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
Как сообщает пресса, актер Павел Прилучный планирует скромное торжество. Артист и актриса Зепюр Брутян сыграют свадьбу в Армении в конце августа. Как рассказали друзья пары, Павел даст Брутян свою фамилию. «Паша по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов в стране, его съемочный день стоит от 500 тысяч рублей, но расходов у него немало. Все-таки еще алименты надо детям платить - 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Свадьба - дорогое удовольствие, сейчас он думает, как свести к минимуму расходы, поскольку у Зепюр огромная семья», - рассказывают друзья пары.
Любопытно, что лишних людей на свадьбе не будет. Только родственники звезд. Приятели актера отмечают, что после разрыва с актрисой Мирославой Карпович все считали, что он вернется к бывшей жене Агате Муцениеце. Однако Прилучный сблизился с Брутян и сыграл свадьбу. Она ему напоминают юную Агату, сообщает «Комсомольская правда». Ранее стало известно, что Прилучный и Брутян расписались. Они в последнее время много путешествуют по южным странам.   
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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