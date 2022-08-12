Певица Пелагеи впервые за лето показала подросшую дочь
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Певица Пелагеи впервые за лето показала подросшую дочь

Певица Пелагеи впервые за лето показала подросшую дочь
Певица Пелагея поделилась фото заметно подросшей дочери Таисии с новой прической. Певица Пелагея впервые за лето поделилась новыми кадрами со своей дочкой Таисией. За время каникул девочка сильно изменилась внешне: подросла и уговорила мама на новую стрижку. Поклонники отмечают, что ребенок певицы растет копией своей матери. Причем речь идет не только о чертах лица, но и об артистическом таланте. Исполнительница показала кадры, на которых её пятилетняя дочь, зажигательно пританцовывая, слушает в машине рок. Пелагея гордится, что у неё получилось привить Таисии хороший вкус в музыке.
«С детства слушаем рок. Он не обманет. Всем хорошего дня!» - написала Пелагея. Восхищенные фанаты пишут о том, что Таисия наверняка в будущем пойдет по стопам матери и станет звездой. Во всяком случае у неё, очевидно, есть все задатки артистки. «Какая же взрослая уже стала, с ума сойти», «Таисия, барышня с челочкой. Так повзрослела девочка за лето», «Куколка! Так уже подросла», — пишут комментаторы. Сама Пелагея, между прочим, уже три недели не появляется на публике. Свой концерт, который должен был пройти в Москве неделю назад, она отменила без объяснения причин. Фанаты считают, что артистка поступила так из-за траура, который соблюдает её коллектив в связи со внезапной смертью гитариста Павла Дешура. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения Пелагеи.
# Шоу-бизнес Пелагея, певица
По материалам: z-aya

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