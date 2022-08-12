Питание по дням недели: какая еда вернет силу и энергию организму
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Питание по дням недели: какая еда вернет силу и энергию организму

Питание по дням недели: какая еда вернет силу и энергию организму

Человек черпает силы и энергию отовсюду: из окружающего пространства, общения с природой и людьми, занятия любимыми делами, а также из еды. Пища — первый, базовый уровень получения энергии, без которого уж точно не обойтись.

Правильное питание и разумный подбор продуктов по дням недели помогут поддерживать свой организм в состоянии бодрости для счастливой и здоровой жизни.

Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию

Согласно законам энергетики, еда может стать залогом успеха человека. Сбалансированное питание дает все необходимое организму на клеточном уровне, а еда по дням недели, согласно энергетике каждого из них, наполнит вас силой, способностью к восстановлению, подарит отличное самочувствие и повысит настроение.


Понедельник

Начать неделю стоит «с чистого листа». Главный цвет понедельника — белый, потому и продукты нужно выбирать белые: это мякоть многих фруктов и овощей, а также кисломолочные продукты. Полезные вещества, находящиеся в такой еде, дадут правильный вектор и толчок для успешной и продуктивной недели. Энергетика белых продуктов способна снизить уровень тревожности, придать смелости и уверенности в себе, а также очистит помыслы.

Вторник

Во вторник нужно выбирать красные продукты питания — они вернут бодрость и силу. Стимулировать мозговую деятельность помогут красные сорта рыбы и мяса, а также перец, помидоры и ягоды. Стоит обязательно выпить стакан гранатового сока или съесть сам гранат, чтобы поднять настроение и зарядиться оптимизмом.

Среда

Середина недели — отличное время для укрепления биополя человека. Можно поставить мощную защиту, просто перекусив оранжевыми фруктами. Они, наполненные солнцем, оградят от негативного воздействия окружающей среды. Абрикосы и цитрусовые благотворно воздействуют на развитие стрессоустойчивости и стабильной работоспособности.

Четверг

Многие люди к четвергу устают и не могут дождаться выходных. Человек становится раздражительным и не может перестать «качаться» на эмоциональных качелях. Справиться с этим помогут зеленые продукты. Их не так уж и мало: это и огурцы, и брокколи, и зеленые яблоки, и сладкий болгарский перец, и авокадо. Употребляя их, можно «включить» в себе дипломата и удачно провести любые переговоры. Лишние эмоции не будут мешать принимать мудрые решения.


Пятница

Взаимопониманию с людьми и внешним миром способствует еда фиолетового и янтарного цветов. Запаситесь курагой, персиками, сливами, баклажанами и фиолетовой капустой для создания вкусных салатов, или просто ешьте фрукты вместо перекуса. Так удастся встряхнуть застоявшуюся энергетику и стать более чутким к проблемам окружающих.

Суббота

Усилить биоэнергетику в субботу поможет еда темно-синего или черного цветов. Это и  смородина, и виноград, а также чернослив и редька. Продукты благотворно влияют на тонкие энергии, ставя защиту от дурного глаза и порчи.

Воскресенье

В последний день недели самое время позаботиться об иммунитете и вернуть силы и энергию. Еда желтого цвета поможет вам в этом. Также можно использовать специи, например, куркуму. Желтый цвет привлекает в жизнь человека денежные потоки и мотивирует его начать новую неделю с четкими целями и пониманием, как их достичь.

 

# Общество Еда
По материалам: rsute

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