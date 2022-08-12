Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения организаторов

Александр Малинин планировал выступить в южных городах России. Он намерен дать концерты вместе со своим сыном Никитой. Однако зрители не хотят покупать билеты на выступление исполнителей. Концертные организаторы объяснили, с чем это может быть связано.





Как сообщает издание Prozvezd.info, концерт Александра и Никиты Малининых должны пройти в Геленджике сегодня, 12 августа 2022 года. Однако зрители не торопятся бронировать места в концертном зале. Согласно информации из открытых источников, площадка заполнена менее чем на треть от общей вместимости. Из-за этого, вероятно, выступление артиста отменят. Аналогичная ситуация складывается и с концертом в Сочи.





По мнению концертных организаторов, причиной таких слабых результатов является стоимость билетов. Чтобы попасть на выступление Малининых, зрителям придется отдать от 1700 до 6000 рублей. В современных реалиях, из-за ухудшения благосостояния граждан такая цена слегка завышена. Тем не менее, артисты не хотят идти на уступки и снижать свои расценки.

«Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются. Людям, дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе», – комментируют ситуацию концертные организаторы.





Похожая ситуация сложилась и с выступлением Анны Семенович. Бывшая солистка группы «Блестящие» собиралась выступать вместе с группой «Земляне». На ее выступление было продано несколько десятков билетов. Очевидно, что везти ради этого певицу не будут. Потенциальная выручка не окупит даже транспортные расходы, не говоря уже о других требованиях и гонораре.

Напомним, что ранее сообщалось о плохом гастрольном туре Владимира Винокура. Ему не удалось собрать полный зал ни в одном из городов. А лидерами по посещению стали Хабиб и Филипп Киркоров. Молодой исполнитель популярен среди молодежи, а концерты «короля эстрады» – это всегда первоклассное шоу.