Подборка фотографий из серии "а что у нас там внутри?" (17 фото)
Сегодня, 19:50 Вадим КарасевВсем в детстве было любопытно узнать, что же находится внутри вещей, которые нас окружают. Но если что-нибудь разломать в научных целях... родители явно не будут рады. Поэтому приходилось подключать фантазию. Однако, некоторые люди сохраняют в себе это детское чувство любопытства. Именно такими исследователями являются авторы этих фотографий, которые решили показать, что находится внутри привычных (и непривычных) нам вещей.
Что находится внутри неваляшки
Открыл зажигалку, а внутри была ещё одна зажигалка
Мяч с чипом внутри, который будет использоваться во время ЧМ-2022. Датчик будет использоваться для точного определения момента удара по мячу, чтобы получить наиболее чёткий стоп-кадр игрока, который потенциально находится в офсайде.
Один вопрос - зачем?
Как выглядит надувная доска для сёрфинга внутри
Срез цветка мака перед цветением
Внутри кактуса
Удивительный моллюск
Пещера внутри айсберга
Это горящее изнутри дерево
Внутри томографа
Песчаные дюны внутри кратера на Марсе
Необычное яблоко с красной мякотью внутри. Сорт яблок Lucy Glo имеет отличительную особенность — мякоть красного цвета, а также терпкий ягодный вкус. Был выведен селекционером Биллом Хауэллом в Проссере, штат Вашингтон.
Внутри одного из автоматов с газировкой
Что находится внутри импланта
Тюбик зубной пасты изнутри
Зубной ряд изнутри
По материалам: триникси