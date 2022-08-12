Подборка фотографий из серии "а что у нас там внутри?" (17 фото)

Вадим Карасев

Всем в детстве было любопытно узнать, что же находится внутри вещей, которые нас окружают. Но если что-нибудь разломать в научных целях... родители явно не будут рады. Поэтому приходилось подключать фантазию. Однако, некоторые люди сохраняют в себе это детское чувство любопытства. Именно такими исследователями являются авторы этих фотографий, которые решили показать, что находится внутри привычных (и непривычных) нам вещей.Что находится внутри неваляшкиОткрыл зажигалку, а внутри была ещё одна зажигалкаМяч с чипом внутри, который будет использоваться во время ЧМ-2022. Датчик будет использоваться для точного определения момента удара по мячу, чтобы получить наиболее чёткий стоп-кадр игрока, который потенциально находится в офсайде.Один вопрос - зачем?Как выглядит надувная доска для сёрфинга внутриСрез цветка мака перед цветениемВнутри кактусаУдивительный моллюскПещера внутри айсбергаЭто горящее изнутри деревоВнутри томографаПесчаные дюны внутри кратера на МарсеНеобычное яблоко с красной мякотью внутри. Сорт яблок Lucy Glo имеет отличительную особенность — мякоть красного цвета, а также терпкий ягодный вкус. Был выведен селекционером Биллом Хауэллом в Проссере, штат Вашингтон.Внутри одного из автоматов с газировкойЧто находится внутри имплантаТюбик зубной пасты изнутриЗубной ряд изнутри