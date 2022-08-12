«Поющая ртом интеллигенция уехала»: Владимир Соловьев поставил на место Светлану Лободу

Светлана Лобода, много лет зарабатывающая в нашей стране большие гонорары, недавно заявила, что из России уезжает интеллигенция. Услышавший это журналист Владимир Соловьев посмеялся над умозаключениями артистки.

С недавних пор русские и украинские артисты оказались по разные стороны баррикад. Теперь артистам из соседней страны не въехать в Россию до 2072 года.

Так, Светлана Лобода увидела в этом призыв действовать в другом направлении. Она отправилась покорять Европу и Америку. При этом артистка раздает интервью, в которых нелестно отзывается об РФ, где раньше была желанной гостьей.

Соловьев призывает публику не воспринимать серьезно высказывания Светланы.

«Она — украинка, которая долгие годы зарабатывала на России. А теперь всем нам объясняет про то, кто мы и какие они. То есть мы все в телевизор смотрим, мол, у нас нет никакой другой точки зрения, а интеллигенция вся, поющая ртом, уехала», — парировал в своем шоу 58-летний Владимир Рудольфович.

Лобода предпочитает не отвечать на негатив в свой адрес, которого предостаточно. Так, 39-летнюю исполнительницу травят на своей же родине за крепкие в прошлом связи с Россией.

«Светлана Лобода продолжала работать в России после 2014 года, но 24 февраля, точнее, через месяц, осознала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно!». Но нет! «Настя же неудачница», как выражается твоя бывшая. Послушала бы тогда меня, было бы по-другому! Украина — это для сильных. Тебе здесь не рады. Прости», — так к певице недавно обращалась ее коллега Анастасия Приходько.

Справедливости ради стоит отметить, что и Приходько начинала строить карьеру в РФ, но несколько лет назад приняла решение остаться на Украине.