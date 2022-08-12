Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру Мадрида
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Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру Мадрида

Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру МадридаПранкер Лексус рассказал, что больше всего его удивил мэр Мадрида Мартинес-Альмейда

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил что мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда больше всего удивил его. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Что касается наших звонков, то, наверное, мэр Мадрида нас больше всего в какой-то степени удивил в плане своего такого сумасшествия и такой вот тенденции соответствовать общему тренду — понравиться украинским властям, чтобы его там на Украине заметили и оценили», — раскрыл подробности звонка испанскому политику Лексус.

Все европейские чиновники, по мнению Столярова, пытаются соответствовать единой западной тенденции — чем больше ты сделаешь вреда российским гражданам, тем больше тебя будут хвалить в национальном правительстве. При этом он отметил, что мэры некоторых европейских городов оставили на пранкерах «плюс-минус положительное впечатление».

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Альмейде и представились его коллегой из Киева Виталием Кличко. В ходе разговора они попросили устроить в испанской столице гей-парад имени лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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По материалам: lenta.ru

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