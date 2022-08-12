Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов
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Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов

Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмовПравительство России отказалось легализовать показ фильмов голливудских компаний

Правительство России отказалось легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли с отечественного рынка. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с инициативой ввести бездоговорное управление правами на картины с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям. Правительство отвергло эту идею, но пообещало оказать кинотеатрам прямую финансовую помощь. Суммы и даты выплат пока не уточняются. Вероятно, кинотеатры получат поддержку в конце 2022 года.

16 мая стало известно, что правительство России отказалось выдавать кинотеатрам субсидию на сумму 6,5 миллиарда рублей. «То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — сказал член АВК Роман Исаев.

На запрос о выделении субсидии Минфин запросил дополнительное обоснование. Там заявили, что в 2022 году «высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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