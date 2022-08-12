Православная церковь отмечает день святого мученика Иоанна Воина
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Православная церковь отмечает день святого мученика Иоанна Воина

Православные верующие 12 августа отмечают праздник святого мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке. Как рассказал «Царьград», этот святой в молодости служил в войске римского императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях на христиан.

Но при этом он тайно оказывал помощь христианам, предупреждал их о готовящейся облаве или способствуя побегам.

Узнав об этом, император приказал посадить его в темницу, где мученик ожидал казни, но в 363 году Юлиан Отступник погиб в сражении с персами, и Иоанн Воин был отпущен из-под стражи. Умер святой в глубокой старости своей смертью, но за былые страдания он был прославлен в лике мучеников. Сегодня его считают покровителем воинов.

Частица мощей святого в настоящее время хранится в храме на Якиманке. Считается, что, приложившись к ней, люди получают исцеления от болезней, происходят и другие многочисленные чудеса.


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По материалам: pnp.ru

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