Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях

Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинацияхМультсериал «Аркейн» получил три награды премии «Эмми»

Телевизионная премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях: «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Мультсериал «Аркейн» получил сразу три награды за выдающиеся достижения в анимации. Призов были удостоены художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия The Boy Saviour), арт-директор Жюльен Жоржель (серия Happy Progress Day!) и художник по фону Бруно Коучиньо (серия When These Walls Come Tumbling Down). Также был отмечен аниматор Кеси Салангад, работавший над проектом «Этот дом», и художник Альберто Мьельго, который занимался серией «Джибаро» из шоу «Любовь, смерть и роботы».

За костюмы наградили шоу «Мы здесь», а за прически — мюзикл Annie Live! («Энни, живи!») Шоу «Мы здесь» также получило приз за макияж, как и передача «Легендарно». В номинации «Моушн-дизайн» был отмечен сериал «Домой засветло».

12 июля премия «Эмми» опубликовала список номинантов 2022 года. Результаты по всем номинациям будут объявлены 12 сентября.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру:
Экономическая игра нового поколения
Экономическая игра нового поколения
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения организаторов
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения
Универсальные баки для воды
Универсальные баки для воды
Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
В Киренске у двоих иркутян изъяли 36 свертков с наркотиками
В Киренске у двоих иркутян изъяли 36 свертков с наркотиками
Устранение незваных гостей: как избавиться от мух в частном доме народными средствами, без использования химии
Устранение незваных гостей: как избавиться от мух в частном доме
Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась недостоверной
Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась
Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд
Tornado Cash изучит способы оспорить санкции США через суд
Мэры Берлина и Киева проверили «подлинность» друг друга
Мэры Берлина и Киева проверили «подлинность» друг друга
Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу
Владимир Соловьев жестко поставил на место обнаглевшую Светлану Лободу

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

Еще по теме

Мультсериал «Рик и Морти» получил премию «Эмми»?
«Игра престолов» и «Шерлок» получили «Эмми»
Опубликован список номинантов на «Эмми»
"Игра престолов" выиграла девять премий "Эмми"