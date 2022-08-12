Прилепин негативно высказался о Федоре Бондарчуке
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Прилепин негативно высказался о Федоре Бондарчуке

Прилепин негативно высказался о Федоре Бондарчуке
Писатель недоволен молчанием режиссера Федора Бондарчука. После 24 февраля деятели культуры и искусства раскололись на тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию, и тех, кто нещадно критикует ее. Однако есть и третья категория — те, кто отмалчивается. Захар Прилепин в интервью для шоу Вячеслава Манучарова подверг критике коллег, которые ведут себя, по его мнению, недостойно. Писатель потерял множество друзей, которые погибли в боях за Донбасс, поэтому он не понимает тех знаменитостей, которые не поддерживают наших бойцов. Речь в беседе зашла и о современных режиссерах. Так ни один из них пока не предложил снять героический фильм или не инициировал творческий проект, который мог бы поддержать дух солдат и увековечить память павших.
Так, ведущий шоу Вячеслав Манучаров предположил, что Федор Бондарчук вполне мог бы воплотить эту идею. Маститый режиссер не раз брался за сложные работы и зарекомендовал себя как мастер выдающихся картин. Вот только Прилепин не сильно поддержал эту идею. «Бондарчук других позиций. Во-первых, он не высказывался, во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме. Поэтому — нет. Михалков, Бортко и Шахназаров не работают в качестве режиссеров, они у нас уже пророки. И я говорю, действующих режиссеров у нас человек 50. Не пять, не три, а человек 50-100. И хоть один высказался в поддержку спецоперации? Ни один! Нет ни одного фильма, касающегося темы Донбасса», — возмутился писатель. Отметим, что Федор Сергеевич недавно приступил к съемкам нового проекта вместе с Валерием Тодоровским. Сериал о закулисной жизни актеров будет снят по сценарию Паулины Андреевой. Супруга Бондарчука после рождения сына Ивана не стала сидеть в декрете, а активно занимается творчеством.
# Шоу-бизнес Бондарчук Федор
По материалам: z-aya

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