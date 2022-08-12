Простые и доступные способы стерилизации банок и крышек

Есть несколько простых способов стерилизации банок и крышек, благодаря которым готовый продукт простоит долго и порадует своим вкусом хозяев. Процесс стерилизации является очень важным.

Что представляет собой стерилизация

Стерилизацию применяют для обработки тары, в которой предполагается хранение зимних заготовок. Она позволяет уничтожить все бактерии и опасные микроорганизмы, от которых невозможно избавиться простой водой либо содой.

Если не произвести стерилизацию, то банки и крышки могут послужить причиной порчи консервации. Содержащиеся внутри бактерии и грибки в процессе размножения будут выделять газ, из-за чего крышки начнут вздуваться.





В некоторых случаях нестерилизованная тара может стать причиной появления ботулизма. В таком случае бактерии будут размножаться даже при отсутствии кислорода.

Как стерилизовать банки: возможные способы

Прежде чем приступить к самому процессу, первым делом необходимо пересмотреть все баночки, чтобы там не было ни сколов, ни трещин. После этого тару моют с использованием соды, а затем просушивают.

На паровой бане

Потребуется взять кастрюлю, в которую нужно налить воды, сверху установить сито, а на него можно расставлять тару. Крышки следует поместить в воду и прокипятить около 20 минут. Банки необходимо стерилизовать до появления капелек воды на стекле.

В духовке





Банки важно ставить в холодную духовку, после чего ее нагревают до 100 градусов и оставляют на 15 минут. Прежде чем вытаскивать банки из духовки, нужно немного подождать, чтобы она остыла, иначе из-за перепада температур они могут треснуть. Для крышек этот способ не подходит.

В микроволновке

Этот способ считается самым простым и быстрым. Для этого потребуется налить немного воды в банки и прогреть в микроволновой печи на самой высокой мощности в течение 5 минут. Когда вода закипит, а на стенках возникает конденсат, банки можно снимать.

В мультиварке

Чашу мультиварки потребуется залить водой, туда также можно бросить и крышки. Необходимо взять решетку и поставить на нее банки горлышком вниз, после чего выставить режим «На пару». Маленьким баночкам хватит 6 минут, средним – 10, а большим – 20 минут.

В кастрюле





Для данного способа потребуется взять кастрюлю. В нее налить холодную воду, потом поставить туда банки и можно поместить крышки. Довести все до кипения и держать еще 15 минут.

В посудомоечной машине

В ней также можно стерилизовать тару для закрывания. Для этого банки следует поместить в посудомоечную машину, подобрать подходящую температуру, которая будет близка к 100 градусам. Преимуществом этого способа является то, что машинка вмещает в себя около 20 банок.

Стерилизация крышек





Существуют следующие виды крышек: закручивающиеся, капроновые и металлические. Если закручивающиеся можно обрабатывать любым способом, то капроновые и металлические следует кипятить.

Выбрав капроновые крышки, нужно учитывать один важный нюанс: их следует надевать на банки в горячем виде, ведь только так удастся создать нужный вакуум. Все остальные виды рекомендуют остужать.