Пушков назвал экономическую изоляцию России невыполнимой миссией
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Пушков назвал экономическую изоляцию России невыполнимой миссией

Пушков назвал экономическую изоляцию России невыполнимой миссией

Изолировать Россию экономически, что пытались сделать США и страны Европы, невозможно в силу ее роли в мировой торговле. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Как пишет агентство Bloomberg, антироссийские санкции сказались на поставках российской нефти и спровоцировали уход из России крупных зарубежных компаний, однако Турция по-прежнему поддерживает торговые отношения с РФ. Кроме того, Турция не присоединилась к антироссийским санкциям и помешала США и Европе изолировать российскую экономику.

«Естественно, далеко не только Турция мешает Западу изолировать российскую экономику. Оборот Турции с Россией — 33 млрд долларов, оборот России с Китаем — в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти 98 млрд долларов. Изолировать Россию экономически невозможно в силу ее роли в мировой торговле. Миссия невыполнима», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, в последнее время на Западе об этом часто пишут. Поэтому точнее будет сказать, что Турция — единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России, и здесь роль Турции очевидна, добавил сенатор.

Ранее Bloomberg писало, что около половины стран «Большой двадцатки» (G20) отказались поддержать западные санкции против России и курс США по изоляции РФ из-за российской спецоперации на Украине.

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По материалам: pnp.ru

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