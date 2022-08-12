Путин провел совещание с Совбезом
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Путин провел совещание с Совбезом

Путин провел совещание с СовбезомПрезидент Путин провел совещание с членами Совбеза и обсудил вопросы военной безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции. В частности, на ней присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Как пишет ТАСС, на встречи обсуждались вопросы военной безопасности. С докладом выступил Министр обороны Сергей Шойгу.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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