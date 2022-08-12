Путин провел совещание с Совбезом
Сегодня, 11:45 Вадим КарасевПрезидент Путин провел совещание с членами Совбеза и обсудил вопросы военной безопасности
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча прошла в режиме онлайн-конференции. В частности, на ней присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ФСБ Александр Бортников.
Как пишет ТАСС, на встречи обсуждались вопросы военной безопасности. С докладом выступил Министр обороны Сергей Шойгу.
По материалам: lenta.ru