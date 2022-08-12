Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на второй срок
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Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на второй срок

Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на второй срокBloomberg: Байден объявит о выдвижении на второй срок после выборов в Конгресс 8 ноября

Президент США Джо Байден объявит о намерении баллотироваться на президентские выборы 2024 года после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Такой срок раскрыло его окружение агентству Bloomberg.

По их информации, Байден может объявить о своем выдвижении «в течение нескольких месяцев» после довыборов в Конгресс, которые должны пройти 8 ноября.

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбраться на второй срок, однако большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Байдена кандидатом на выборах 2024 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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