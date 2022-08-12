Раскрыты подробности состояния получившего ножевое ранение писателя Рушди
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Раскрыты подробности состояния получившего ножевое ранение писателя Рушди

Раскрыты подробности состояния получившего ножевое ранение писателя РушдиNYT: Получивший ножевое ранение писатель Салман Рушди находится в операционном блоке

Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке. Такие подробности его состояния раскрыла газета New York Times (NYT) со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.

«Агент Рушди Эндрю Уайли заявил в электронном сообщении, что писатель находится в операционном блоке», — говорится в заявлении. При этом агент отметил, что у него нет информации о состоянии писателя.

Неизвестный напал на Рушди во время его выступления. Очевидцы говорят, что он ударил автора кулаками или ножом. Нападавшего задержали. О состоянии самого писателя пока ничего не известно.

В 1988 году Салман Рушди выпустил свой четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему постоянно поступали угрозы со стороны мусульман. Британское правительство взяло писателя под защиту. В 2000-м он переехал в США.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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