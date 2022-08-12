Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным

Вадим Карасев

Депутат ЕП Тоом: запрет на въезд россиян в Эстонию не восстановит мир на Украине

Депутат Европарламента (ЕП) Яна Тоом назвала решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для россиян, которым республика ранее выдала шенгенскую визу, абсурдным. Об этом сообщает ERR.

«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — сказала она.

Тоом считает, что подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине и вряд ли будут приняты на уровне Европейского союза. «Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — заявила она.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. «Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — объявил министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.