Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным

Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным

Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурднымДепутат ЕП Тоом: запрет на въезд россиян в Эстонию не восстановит мир на Украине

Депутат Европарламента (ЕП) Яна Тоом назвала решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для россиян, которым республика ранее выдала шенгенскую визу, абсурдным. Об этом сообщает ERR.

«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — сказала она.

Тоом считает, что подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине и вряд ли будут приняты на уровне Европейского союза. «Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — заявила она.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. «Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — объявил министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого краеведческого музея
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях,
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game Pass
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в аэропорту Тбилиси
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их сыновей и опубликовал видео, в которых она кричит на них: "Ложь должна прекратиться"
Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их

Еще по теме

Группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию
«Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики
Посольство РФ в Латвии выступило против запрета на въезд Кураеву
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд